شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتيوب" يطلق صندوقا بمائة مليون دولار لتعزيز محتوى ذوي البشرة الملونة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت منصة "يوتيوب" التابعة لـ"جوجل" والشركة الأم "ألفابت" تخصيص صندوق برأس مال قدره مائة مليون دولار يهدف لتعزيز وترويج محتوى الأشخاص وصانعي المحتوى والفنانين من ذوي البشرة الملونة.



وصرحت المديرة التنفيذية لـ"يوتيوب" "سوزان ووجيسكي" بأن منصة الفيديوهات يجب أن تكون داعمة بشكل كبير لمبادرة "أرواح السود تتهمنا" مشيرة إلى ضرورة مكافحة العنصرية والتمييز بشتى صورهما.



وكشفت "ووجيسكي" عن انضمام "يوتيوب" و"ألفابت" بوجه عام للحركات الداعية لمكافحة العنصرية في الولايات المتحدة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

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هذا، وتعد "يوتيوب" أحد منصة تكنولوجية تنضم إلى حركات مكافحة العنصرية وتخصيص مبالغ مالية وتبرعات لدعم الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية ومناهضة التمييز.



ومن بين الشركات التي تقدمت بتبرعات سخية لحركة "أرواح السود تهمنا" بنك "جيه بي مورجان تشيس" و"أمازون دوت كوم" و"فيسبوك" و"ماكدونالدز" و"إتش أند إم" وغيرها من الكيانات والمؤسسات الكبرى.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "الفابت" بنسبة 4.3% إلى 1401.9 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الخميس عند 1530.7 دولار وأقل سعر عند 1008.8 دولار.