الليرة التركية تهبط 1% بعد إدانة موظف بالقنصلية الأمريكية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تاجر يعد أوراق نقدية من الليرة التركية في اسطنبول

تراجعت الليرة مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن قضت محكمة تركية بالسجن لنحو تسع سنوات على موظف بالقنصلية الأمريكية بعد إدانته بمساعدة منظمة إرهابية، في حكم وصفته الولايات المتحدة بأنه يبعث على خيبة أمل بالغة.

وفي الساعة 1551 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة منخفضة 1.1 بالمئة عند 6.8450 أمام الدولار بعد أن لامست مستوى أضعف من ذلك عند 6.8545. فقدت العملة التركية نحو 13 بالمئة من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا.