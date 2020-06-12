الوظائـف.. الضحيـة الحيّـة لـ «كوفــيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحدث وباء «كوفيد-19» هزة كبيرة في العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمها قطاعات الطيران والسيارات والتوزيع التي تشهد حالات إفلاس أو تعمد إلى تسريح أعداد من العاملين لديها في جميع أنحاء العالم.

ولا تمثل القضايا التي تشمل الشركات الكبرى سوى الجزء الظاهر من الأزمة، إذ خلّف الوباء أضراراً لدى العديد من الشركات الصغيرة مثل أصحاب المتاجر الصغيرة والمقاولين وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وقضى بصمت على العديد من المهن غير المستقرة مثل العمال المؤقتين والعقود المحددة المدة.

في الولايات المتحدة وحدها أعلن عن فقدان 20.7 مليون وظيفة في شهر إبريل/‏ نيسان وحده، وتجاوز عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الحكومية حاجز ال 40 مليون شخص منذ تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة وحتى نهاية مايو/‏ أيار.

وأقرت لوفتهانزا، إحدى أكبر شركات الطيران، بأنها قد لا تحتاج لما يصل إلى 26 ألفاً من موظفيها، ما ينبئ بتسريحات أكبر بكثير من رقم يتجاوز 10 آلاف أعلنته قبل أسابيع قليلة.

وقالت متحدثة باسم لوفتهانزا، عقب اجتماع مع النقابات، إن شركة الطيران تقدر عدد وظائف الدوام الكامل الزائدة على حاجتها بنحو 22 ألف وظيفة يشغلها 26 ألف موظف.

Advertisements

كانت لوفتهانزا تعهدت الأسبوع الماضي بإعادة هيكلة واسعة النطاق، تشمل إلغاء آلاف الوظائف وبيع أصول، مع سعيها لسداد تسعة مليارات يورو (10.26 مليار دولار) قدمتها الدولة لإنقاذها وتجاوز خسائر حادة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة آنذاك إن تخفيضات الوظائف ستكون «أكبر بكثير» من رقم العشرة آلاف الذي قدرته سابقاً.

تحاول الشركة التوصل إلى اتفاق مع النقابات لكي يعمل الموظفون بدوام جزئي وسبل أخرى لخفض نفقات العمالة قبل أن تعقد اجتماعاً عاماً غير عادي في 25 يونيو/‏ حزيران، يصوت المساهمون فيه على حزمة الإنقاذ.

وطالبت نقابة المضيفين الجويين بأن تلتزم لوفتهانزا بعدم فرض التسريحات، لكنها قالت إنها تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع.

في غضون ذلك، قالت النقابة الممثلة للطيارين إن أعضاءها عرضوا خفض رواتبهم بما يصل إلى 45 بالمئة، وهو ما يبلغ نحو 350 مليون يورو في المجمل، لكنها تريد في المقابل أن تحمي الشركة أكبر قدر ممكن من الوظائف. (رويترز)