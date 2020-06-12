افتتـاح السـوق الحـرة فـي مطار دبـي «المبنـى 2»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

افتتحت سوق دبي الحرة، مساحات التجزئة الخاصة بها في قاعة المغادرين في المبنى رقم 2 من مطار دبي الدولي، والذي يخدم عدداً من شركات الطيران ومنها «فلاي دبي».

وجاءت هذه الخطوة في إطار الافتتاح التدريجي لسوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي، بعدما افتتحت مطلع الأسبوع، متاجرها في الكونكورس (بي) غرب، بمطار دبي الدولي، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. وحرصت سوق دبي الحرة، مع الافتتاح الجزئي، على اتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة لضمان سلامة جميع الموظفين والمسافرين، بما في ذلك وضع علامات إرشادية على الأرض، لتحديد أماكن الوقوف ومتابعة الطريق لكل متسوق مع عربته على حدة، ووضع زجاج حماية عند نقاط البيع، إضافة إلى وضع مستحضرات التعقيم وتشجيع عملاء السوق على الدفع من دون تلامس حيثما أمكن ذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية في متاجر السوق لتذكير المتسوقين بإجراءات السلامة الواجب اتخاذها.