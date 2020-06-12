شكرا لقرائتكم خبر عن افتتـاح السـوق الحـرة فـي مطار دبـي «المبنـى 2» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
افتتحت سوق دبي الحرة، مساحات التجزئة الخاصة بها في قاعة المغادرين في المبنى رقم 2 من مطار دبي الدولي، والذي يخدم عدداً من شركات الطيران ومنها «فلاي دبي».
وجاءت هذه الخطوة في إطار الافتتاح التدريجي لسوق دبي الحرة في مطار دبي الدولي، بعدما افتتحت مطلع الأسبوع، متاجرها في الكونكورس (بي) غرب، بمطار دبي الدولي، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة. وحرصت سوق دبي الحرة، مع الافتتاح الجزئي، على اتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة لضمان سلامة جميع الموظفين والمسافرين، بما في ذلك وضع علامات إرشادية على الأرض، لتحديد أماكن الوقوف ومتابعة الطريق لكل متسوق مع عربته على حدة، ووضع زجاج حماية عند نقاط البيع، إضافة إلى وضع مستحضرات التعقيم وتشجيع عملاء السوق على الدفع من دون تلامس حيثما أمكن ذلك، كما تم وضع لوحات إرشادية في متاجر السوق لتذكير المتسوقين بإجراءات السلامة الواجب اتخاذها.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتـاح السـوق الحـرة فـي مطار دبـي «المبنـى 2» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.