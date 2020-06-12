«نخيل» تبيع 90 فيلّا بـ 223 مليون درهم في 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت شركة «نخيل» إنها شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على الفلل السكنية من قبل المشترين، حيث حققت مبيعات بقيمة 223 مليون درهم ل90 فيلّا في الأشهر الثلاثة الماضية.

وتحديداً، سجلت الفلل الجاهزة للسكن والمخصصة للعائلات طلباً متنامياً في منطقة ند الشبا التي تعتبر واحدة من بين أكثر المناطق المرغوبة للسكن من قبل المواطنين، حيث باعت «نخيل» 70 فيلّا بقيمة 170 مليون درهم، منذ مارس الماضي.

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كما سجلت الفلل الجاهزة للسكن في «الفرجان» طلباً متنامياً أيضاً مع مبيعات بقيمة 53 مليون درهم عبر 20 فيلّا، وذلك في نفس الفترة، حيث تم بيع نحو 70% من الفلل التي طرحت في «ند الشبا»، و95% من الفلل التي يزيد عددها على 400 فيلّا في المرحلة التي تم الانتهاء منها مؤخراً في «الفرجان».

وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل»: «تأتي المبيعات القوية التي تم تحقيقها على الرغم من الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» لتسلط الضوء على ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في دبي ومشاريع «نخيل». ويدل تنامي عدد المستخدمين النهائيين ضمن قاعدة عملائنا، على اهتمام المشترين بالاستثمار بعيد المدى في سوق العقارات.

لقد أدى العمل والتعليم عن بعد والقيود السابقة على الحركة، إلى أن يقضي معظم الأشخاص وقتهم في المنزل، حيث أعاد كثيرون منهم التفكير في ترتيبات معيشتهم وأدركوا احتياجاتهم إلى مساحات أكبر للعمل والترفيه. كما أدت العروض التنافسية إلى جانب أداة التسويق والمبيعات الافتراضية الجديدة الخاصة بنا، إلى طلب قوي على الفلل المخصصة للعائلات التي تتميز بغرف إضافية وحدائق خاصة، وذلك في بعض المجتمعات المرموقة التابعة لنا».