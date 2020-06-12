شكرا لقرائتكم خبر عن 1.88 تريليون عجز ميزانية أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عجز الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة ارتفع لنحو مثليه في مايو إلى 399 مليار دولار مقارنة به قبل عام وسط استمرار الإنفاق على برامج تخفيف تداعيات كورونا وانخفاض الإيرادات 25%.

وبعجز مايو/‏ أيار يصل العجز المالي منذ بداية السنة إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزاً بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار. ويتوقع أن يصل العجزإلى 3.8 تريليون في 30 سبتمبر.

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