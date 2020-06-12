شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريـت» ترضـخ مجـدداً لضغـوط «كـوفيـد 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية مجدداً، أمس الخميس، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 700 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 2.2٪ وناسداك 1.6٪.

وتسبب احتمال زيادة جديدة في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في تثبيط الإقبال على المخاطرة، فيما أظهرت تحليلات ل«رويترز» أن الإصابات زادت قليلاً بعد خمسة أسابيع من الانخفاض لأسباب من بينها إجراء المزيد من الاختبارات.

وأغلق المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد اند بورز» على انخفاض في جلسة أول أمس الأربعاء؛ بعد أن طمأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين حيال دعمه للاقتصاد؛ لكنه توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 6.5% هذا العام.

وتراجع داو في جلسة الأربعاء 282.86 نقطة (1.04%) إلى 26989.44 نقطة، وفقد «ستاندرد آند بورز» 17.12 نقطة (0.53%) ليسجل 3190.06 نقطة، بينما قادت أهم التقنية ناسداك للارتفاع 0.67% إلى 10020.35 نقطة.

الأسواق الأوروبية

واصلت الأسهم الأوروبية ابتعادها عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، أمس الخميس؛ بعد توقعات اقتصادية سلبية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبفعل مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.6% منخفضاً لليوم الرابع على التوالي، فيما خسرت قطاعات السفر والترفيه والبنوك وصناعة السيارات ما يراوح بين 4.5 و5%.

Advertisements

وهوى سهم لوفتهانزا 12.5% بعد أن اعترفت الشركة أن مناصب ما يصل إلى 26 ألف موظف فائضة عن الحاجة، مما يشير إلى أنه سيتم خفض المزيد من الوظائف في الناقلة الألمانية.

وتراجع سهم فيات كرايسلر 5.3% ونزل سهم «بي.إس.إيه» المصنعة لبيجو 6.5% بعد تقرير ذكر أن شركتي صناعة السيارات تواجهان تحقيقاً مطولاً من جانب جهات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بشأن اندماجهما المزمع البالغ حجمه 50 مليار دولار.

الأسهم اليابانية

عانت الأسهم اليابانية أكبر تراجع يومي في ستة أسابيع أمس الخميس؛ إذ ارتفع الين الذي يُعد ملاذاً آمناً بعد أن تسببت التوقعات الاقتصادية القاتمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إثارة قلق المستثمرين.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي على هبوط حاد بلغ 2.8% مسجلاً 22472.91 نقطة وهو أكبر تراجع في يوم واحد منذ الأول من مايو/ أيار ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وهبط سهم داي-إيتشي لايف هولدنجز 6.8% كما تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.9%.

ومع ارتفاع الين مما يلحق ضرراً بأرباح شركات التصنيع اليابانية التي تجنيها في الخارج عند تحويلها إلى البلاد تعرضت أسهم شركات صناعة السيارات التي تعتمد على التصدير لضغوط؛ إذ تراجع سهم نيسان موتور 8.8% ونزل سهم مازدا موتور 6%.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.2% إلى 1588.92 نقطة، مسجلاً أكبر تراجع في يوم واحد مع إغلاق جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على انخفاض عدا مؤشر واحد.