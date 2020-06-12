شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تعمل على هيكلة القوى العاملة في الناقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أكد متحدث باسم «فلاي دبي» أن الناقلة تعمل على هيكلة القوى العاملة، وقال المتحدث: كان لانتشار فيروس كوفيد-19 تأثير كبير في صناعة الطيران بما في ذلك فلاي دبي. عندما دخلت قيود الطيران حيز التنفيذ، اتخذنا إجراءات مبكرة لإدارة هذا التأثير المباشر في العمل. لقد استعرضنا باستمرار الوضع المتطور والآثار المترتبة على عملياتنا على المدى المتوسط.

وأضاف: خلصنا إلى مناقشات مع عدد من الطيارين وطواقم الطائرات بخصوص عملهم المستقبلي مع الشركة . نعتزم إجراء هذه المناقشات الخاصة مع موظفينا أولاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «فلاي دبي» تعمل على هيكلة القوى العاملة في الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.