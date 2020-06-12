مركز اختبار واستشارات لخفض تكاليف الطاقة في الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، انضمام شركة «i-kWh» إلى المجمع، مستهدفة دعم مقاولي الأشغال الهندسية والمشتريات والإنشاءات، والمطورين، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وتقدم شركة «i-kWh» استشارات التصميم ومجموعة من الخدمات الأخرى في قطاع الطاقة المتجددة؛ الأمر الذي ينعكس على قدرتها على دعم المرافق المحلية لتنقية مصادر الطاقة المختلطة التي تستخدمها، وخفض تكاليف الطاقة أمام شرائح العملاء النهائيين.

وأعرب حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادته وترحيبه بانضمام شركة «i-kWh» إلى المجمع؛ الأمر الذي يعد دلالة واضحة على أن المكانة التي تحتلها الشارقة ضمن الأوساط العلمية الدولية، والتي يمثلها المجمع، تشكل أحد المحاور التي تدفع نحو دعم ثقافة الابتكار في المنطقة وتشجيعها وتطويرها، مختتماً قوله بأن المجمع يعمل على تعزيز قطاع الاستثمار والتكنولوجيا في الشارقة، بهدف تحويلها إلى عاصمة للابتكار والبيئة في الشرق الأوسط.

وأضاف: «لقد برهنت «i-kWh» التي تشكل جزءاً من مجموعة شركات «Qi-energy» على قدرتها أن تكون شريكاً جديراً بالثقة في صناعة الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي».

وتستعين الشركة بفريق متخصص من مهندسي الطاقة من ذوي الخبرة في جميع أشكال توليد الطاقة، مما يعزز قدرتها على تقديم باقات تصميم مكتملة التفاصيل لأنظمة الطاقة الشمسية، والتخزينية، والمختلطة، إضافة إلى أنظمة الإمداد بالطاقة خارج شبكة الكهرباء.

ويقول آرون أستلي المدير العام للشركة: «لم نتردد في اختيار مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار عند تأسيس شركتنا، فعندما التقيت مع فريقه لأول مرة، كان واضحاً أن أعضاءه يتمتعون بنظرة مستقبلية وقدرة على التفكير المستقبلي، وحرصهم على تحقيق إنجازات هائلة، من خلال رغبتهم في مساندة الشركات الناشئة ودعمها من خلال منظومة عملهم».