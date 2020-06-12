«دبي التجاري» يسمح بتملــك الأجانــب 40%

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلن بنك دبي التجاري عن السماح باستثمار الأجانب في أسهمه، حيث قام البنك بوضع حد لملكية الأجانب بنسبة 40٪ بعد استيفاء كافة الإجراءات التنظيمية وذلك عقب موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 11 مارس 2020. وسيسهم قرار السماح بتملك الأجانب أسهم البنك في تعزيز سيولة الأسهم، كما سيساعد على استيفاء الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الأجانب.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 14 يونيو 2020 حيث تم إخطار سوق دبي المالي بتنفيذ القرار اعتباراً من ذلك التاريخ.
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