شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق ليفا تدخل في شراكة مـع «فاكمـا» للتوسـع بأمريكـا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت فنادق ليفا، ومقرها دبي، شراكة حصرية مع «فاكما» للتوسع في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي إطار هذه الاتفاقية، سوف تقوم «فاكما» بتطوير وتشغيل فنادق 3 و4 نجوم تحت العلامة التجارية ليفا وعلاماتها الفرعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تمنح مالكي الفنادق الاختيار بين اتفاقيات حق الامتياز والإدارة.
قال جي. أس. أناند، مؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ليفا: فخورون بإطلاق العلامة «ليفا» في الولايات المتحدة بالشراكة مع مجموعة مرموقة مثل «فاكما
قال أنطون مولر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «فاكما ذات المسؤولية المحدودة»: سعداء بالشراكة مع فنادق «ليفا» التي تحمل إمكانات نمو عظيمة.
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