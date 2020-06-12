فنادق ليفا تدخل في شراكة مـع «فاكمـا» للتوسـع بأمريكـا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت فنادق ليفا، ومقرها دبي، شراكة حصرية مع «فاكما» للتوسع في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي إطار هذه الاتفاقية، سوف تقوم «فاكما» بتطوير وتشغيل فنادق 3 و4 نجوم تحت العلامة التجارية ليفا وعلاماتها الفرعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تمنح مالكي الفنادق الاختيار بين اتفاقيات حق الامتياز والإدارة.

قال جي. أس. أناند، مؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ليفا: فخورون بإطلاق العلامة «ليفا» في الولايات المتحدة بالشراكة مع مجموعة مرموقة مثل «فاكما

قال أنطون مولر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «فاكما ذات المسؤولية المحدودة»: سعداء بالشراكة مع فنادق «ليفا» التي تحمل إمكانات نمو عظيمة.