نسبة الائتمان إلى إجمالي أصول البنوك تتراجع 1%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجعت نسبة الائتمان (القروض) إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي في شهر إبريل الماضي إلى 56.3% مقابل 57.3% في إبريل 2019.

وأظهر تحليل أجرته ”الخليج 365” على أصول القطاع المصرفي أن نسبة استثمارات البنوك إلى أصول البنوك العاملة في الدولة تراجعت من 12.7% في إبريل 2019، إلى 12.5% في إبريل الماضي، وكذلك تراجعت نسبة احتياطيات البنوك لدى المركزي إلى إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 9.5% في شهر إبريل 2020 مقابل 10.1% في إبريل 2019.

ومقارنة بالشهر الماضي وصل التراجع في نسبة الائتمان إلى إجمالي الأصول إلى 0.2%، وكانت نسبة الاستثمار إلى إجمالي الأصول وصلت في مارس 2020 إلى 12.1% في حين بلغت نسبة احتياطيات البنوك لدى المركزي 9.9%. وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي بلغت نسبة الأصول 57% في نهاية العام الماضي، ووصلت حصة احتياطيات البنوك لدى المركزي إلى 12.9%، وبلغت حصة استثمارات البنوك حوالي 10.2% في نهاية ديسمبر 2019.