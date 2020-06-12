إصدار 1434 رخصة تجارية فـي دبـا الفـجـيـرة الـربـع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الفجيرة:أمير السني

أصدرت بلدية دبا ممثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة قسم التراخيص التجارية 1434 رخصة لعدد مختلف من الأنشطة منها (تجارية ومهنية وصناعية وحرفية وخدمية ورخص مشروع)، ما بين إصدار جديد 84 وتجديد رخصة 1350.

وأجرت شعبة التفتيش في الإدارة جولات تفتيشية ميدانية على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق الأخرى التابعة لها للتأكد من وجود الرخص التجارية وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية خلال هذه الفترة 680 جولة، وتحرير 65 وإنذار 295 محلاً، وإلغاء 61 رخصة، إضافة إلى مصادرة 5.6 كجم من فلاتر سيارات مقلدة، وإغلاق 3 محال لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها وتمثلت في تأخر في تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة إضافة إلى توزيع منشورات دعائية بدون تصريح، وإصدار (39) بطاقة صحية للعاملين.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.