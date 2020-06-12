«الإمارات دبي الوطني»: مستثمر اشترى 10 ملايين سهم في جلسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن استحواذ بنك أوف أمريكا على حصة بنسبة 1.5% في «الإمارات دبي الوطني»، أكد الأخير في إفصاح لسوق دبي المالي أنه تم شراء 101.73 مليون سهم من قبل 254 مستثمراً بتاريخ 28 مايو / أيار الماضي، وأنه تم شراء 10.116 مليون سهم من قبل مستثمر واحد، كانت بمثابة عملية الشراء الأضخم في ذلك التاريخ.

وأشار البنك إلى أن هذه الزيادة في حجم الشراء جاءت تزامناً مع إدراج «الإمارات دبي الوطني» في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من عمليات الشراء هذه قد تمت من قبل صناديق تتبع مؤشر الأسواق الناشئة.