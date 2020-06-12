شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسمح بإعادة فتح المسابح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن إعادة افتتاح المسابح الداخلية والخارجية في المنشآت الفندقية والنوادي الصحية والرياضية والمجمعات السكنية والتجارية.

وأكدت «دبي للسياحة» في تعميم اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه على ضرورة المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشارت الدائرة كذلك، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات التعقيم والتنظيف في المسابح ومرافقها مع الأخذ بعين الإعتبار إرشادات بلدية دبي.

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