واشنطن: الاقتصاد الأمريكي لن «يُغلق» مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقاً جديداً لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.وصرّح منوتشين في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الخميس «لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار».وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة تصب في الإطار نفسه، جاء فيها «سنحظى بفصل ثالث جيد جداً، وفصل رابع رائع، وإحدى أفضل سنواتنا على الإطلاق في العام 2021. وقريباً سنتوصل إلى لقاح وعلاج. هذا رأيي».وجاءت تغريدة ترامب بعدما توقع الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) الأربعاء انكماشاً اقتصادياً بنسبة 6.5% هذا العام، محذّراً من أن الضبابية تخيّم على التوقعات المستقبلية.

ترامب: الاحتياطي الفيدرالي يخطئ دوماً



وقال ترامب إن «الاحتياطي الفيدرالي يخطئ دوماً»، مضيفاً «أنا أرى الأرقام وأؤدي عملاً أفضل منكم بكثير».

وتسببت قرارات إغلاق المؤسسات التجارية لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد اعتباراً من أواسط مارس/آذار، بأضرار كبيرة لأكبر قوة اقتصادية في العالم، وأسفرت عن صرف عشرات ملايين الموظفين وارتفاع نسبة البطالة إلى 13.3% في مايو/أيار، وهي أرقام تحمل أوجه شبه مع تلك التي سُجّلت إبان حقبة الكساد الكبير قبل تسعين عاماً.

لكن وباء «كوفيد-19» يواصل حصد الوفيات في الولايات المتحدة التي تخطّت الأربعاء 112 ألفاً و900 وفاة، ومليوني إصابة بالفيروس، في حين تسجل بعض الولايات على غرار تكساس وكارولينا الشمالية تزايداً في حالات دخول المستشفى للعلاج من «كوفيد-19» مقارنة بالأرقام المسجلة الشهر الماضي.

والخميس تراجعت بورصة وول ستريت بعدما حققت مكاسب على مدى أيام، وقد تكبّدت مؤشرات رئيسية خسائر بعدما أفادت وزارة العمل بتقديم 1.5 مليون طلب جديد للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي.

ردود مختلفة على قانون هونج كونج

وفي الشأن الصيني، قال منوتشين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس ردوداً مختلفة على قانون الأمن القومي الصيني الخاص بهونج كونج.

وتفاقم التوتر بين واشنطن وبكين خلال الشهور القليلة الماضية بعد التوقيع على اتفاق المرحلة واحد التجاري في يناير/كانون الثاني، إذ نشبت خلافات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وقانون الأمن القومي المقترح الذي سيعزز سيطرة الصين على هونج كونج.

وقال منوتشين في تصريحات للصحفيين إنه يتوقع التزام الصين ببنود اتفاق المرحلة واحد الذي دعا إلى مشتريات صينية إضافية للسلع والخدمات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال العامين المقبلين، بالرغم من التراجع الحاد الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب الجائحة.