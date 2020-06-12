تراجع ثروات الأسر الأمريكية 5.6% إلى 110.8 تريليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت ثروات الأسر الأمريكية 5.6% إلى 110.8 تريليون دولار في الربع الأول من العام الحالي في ظل هبوط أسواق الأسهم الأمريكية بشدة من جراء وباء فيروس كورونا المستجد، والذي دفع بالولايات المتحدة إلى ركود اقتصادي.

جاء معظم التراجع بفعل انهيار أسعار الأسهم الأمريكية في تلك الفترة، بحسب بيانات أصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الخميس.

وفي الفترة من منتصف فبراير شباط إلى نهاية مارس /آذار، فقد مؤشر يغطي 90 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم الأمريكية أكثر من عشرة تريليونات دولار من قيمته. وعلى مدى ربع السنة، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 20 بالمئة، في أكبر خسارة فصلية منذ الربع الرابع من 2008، لكنه عوض معظم تلك الخسائر لاحقا.

وشهد الأسبوعان الأخيران من الربع الأول تناميا في فقد الوظائف مع شروع ولايات أمريكية عديدة في إصدار أوامر بلزوم المنازل وغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية لاحتواء انتشار الفيروس. ولحق الضرر على نحو خاص بالعمال ذوي الدخل المنخفض.

في المقابل، كان صافي ثروات الأسر 117.3 تريليون دولار في الربع الأخير من 2019.

وفقد نحو 20 مليون أمريكي وظائفهم في خضم الجائحة، وقفز معدل البطالة من 3.5 بالمئة في فبراير شباط، أدنى مستوياته في نصف قرن، إلى أكثر من 13 بالمئة في مايو/ أيار.