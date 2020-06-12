«الاتحاد للطيران» تعدّل قائمة الرحلات الخاصة

أعلنت الاتحاد للطيران في تحديث لها أنها ستسير رحلات ذهاب إلى 22 وجهة حتى نهاية شهر يونيو /حزيران الجاري لمساعدة المقيمين على العودة لبلادهم.

وستسير الرحلات من أبوظبي إلى كل من:

- أمستردام: رحلتان أسبوعياً

- البحرين: رحلتان أسبوعياً

- برشلونة: رحلتان أسبوعياً

- بروكسل: رحلتان أسبوعياً

- شيكاغو: أسبوعياً

- دبلن: رحلتان أسبوعياً

- فرانكفورت: يومياً

- جنيف: رحلتان أسبوعياً

- جاكرتا: 4 رحلات أسبوعياً

- كوالالمبور: 4 رحلات أسبوعياً

- لندن: يومياً

- مدريد: رحلتان أسبوعياً

- مانيلا: رحلتان أسبوعياً

- ملبورن: 5 رحلات أسبوعياً

- ميلانو: يومياً

- نيويورك: 24 يونيو فقط

- باريس: يومياً

- سيؤول: يومياً

- سنغافورة: 4 رحلات أسبوعياً

- سيدني: رحلتان أسبوعياً

- طوكيو (ناريتا): 3 رحلات أسبوعياً

- زيوريخ: 4 رحلات أسبوعياً

رحلات ذهاب محدودة

وتقوم شركة الاتحاد للطيران حتى 30 يونيو/ حزيران 2020، بتشغيل رحلات محدودة، ذهاب فقط، إلى أبوظبي، لمساعدة المقيمين والمواطنين على العودة إلى الإمارات. يجب أن يكون لدى المسافرين موافقة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من حكومة أبوظبي قبل أن يُسمح للمسافرين بالسفر، وإلا فلن يتمكنوا من إتمام إجراءات السفر.

وسيجري تسيير الرحلات إلى أبوظبي من الوجهات الآتية:

- أمستردام: رحلتان أسبوعياً

- البحرين: رحلتان أسبوعياً

- برشلونة: رحلتان أسبوعياً

- بروكسل: رحلتان أسبوعياً

- شيكاغو: أسبوعياً

- دبلن: رحلتان أسبوعياً

- فرانكفورت: يومياً

- جنيف: رحلتان أسبوعياً

- جاكرتا: 4 رحلات أسبوعياً

- كراتشي: رحلتان أسبوعياً

- كوالالمبور: 4 رحلات أسبوعياً

- لاهور: رحلتان أسبوعياً

- لندن: يومياً

- مدريد: رحلتان أسبوعياً

- مانيلا: 4 رحلات أسبوعياً

- ملبورن: 5 رحلات أسبوعياً

- نيويورك: 26 يونيو فقط

- ميلانو: يومياً

- باريس: يومياً

- سيؤول: يومياً

- سنغافورة: 4 رحلات أسبوعياً

- سيدني: رحلتان أسبوعياً

- طوكيو (ناريتا): 3 رحلات أسبوعياً

- زيوريخ: 4 رحلات أسبوعياً

وكون التنقّل بين أبوظبي والإمارات الأخرى في دولة الإمارات أصبح مقيداً بسبب إجراءات التعقيم من قِبل حكومة أبوظبي، فإنه سيُسمح فقط للمسافرين الذين لديهم حجوزات على واحدة من رحلاتنا الخاصة بالوصول إلى المطار.

وسيطلب من المسافرين تقديم ما يثبت حجزهم إن تزامن توقيت انتقالهم إلى المطار أو عودتهم منه مع ساعات حظر التجول المفروضة في دولة الإمارات.