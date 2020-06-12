الليرة اللبنانية تقترب من مستوى 5000 للدولار في السوق الموازية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أربعة متعاملين بالسوق: إن الليرة اللبنانية متداولة عند أقل بقليل فحسب من 5000 للدولار في السوق الموازية الخميس، على الرغم من الجهود الحكومية لوقف تراجع حاد في قيمتها.

وفقدت الليرة نحو 70% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول، عندما انزلق لبنان إلى أزمة مالية باتت تعد أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وأبقت الحكومة على سعر ربط رسمي عند 1507.5 ليرة للدولار؛ من أجل تمويل واردات القمح والوقود والدواء، بينما أخذ السعر في التراجع بالسوق الموازية.

وتباينت أسعار الصرف؛ إذ تجري المعاملات في سوق غير رسمية عاودت الظهور مع فشل الجهود الرسمية للسيطرة على السعر.

وقال متعامل: إنه يشتري الدولار بسعر 4900 ليرة الخميس، مقارنة مع 4600 الأربعاء. وذكر آخر سعراً يبلغ 4950 ليرة، مقارنة مع 4500 يوم الأربعاء. ولم يذكرا سعرهما لبيع العملة الأمريكية.

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، إن مستورداً دبر الدولار بسعر أقل بقليل من 5000 ليرة، من دون تغير يذكر عن الأربعاء. وقال: «في الأيام العشرة الأخيرة، نجد أقل بكثير مما نحتاج إليه. المعروض شحيح بالفعل».

ترجع جذور الأزمة إلى عقود من الفساد والهدر في لبنان، المثقل بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وعزا ناصر سعيدي، وهو وزير اقتصاد لبناني سابق، تسارع تراجع الليرة إلى تنامي الطلب على الدولار في سوريا؛ حيث سجلت العملة المحلية مستويات قياسية منخفضة هي الأخرى قبيل بدء سريان عقوبات أمريكية جديدة.

وقال: «ثمة إرهاصات هلع في سوريا حيال توافر الدولار. تحول هذا إلى طلب متزايد في سوق بيروت».