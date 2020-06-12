استمرار جني الأرباح يبقي الأسهم في المنطقة الحمراء

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في آخر جلسات الأسبوع، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية التي دفعت بالمؤشرين نحو المنطقة الحمراء، وسط عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسهم منذ بداية الشهر الجاري.

وعلى الرغم من تراجع السوق، اتجهت المؤسسات والشركات الاستثمارية نحو الشراء في السوقين، مسجلة محصلة بنحو 20 مليون درهم، وسط تفاوت في أداء الاستثمار الأجنبي في السوقين.

وسجل المستثمرون، تداولات بنحو 426 مليون درهم عبر تداول 587.2 مليون سهم، منها 297 مليون درهم في دبي بتداول 552.3 مليون سهم، كما سجل سوق أبوظبي نحو 129مليون درهم بتداول 34.9 مليون سهم.

واتجهت السيولة على «الاتحاد العقارية» بنحو 89.7 مليون درهم، و«إعمار العقارية» 52.7 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» 41 مليون درهم.



سوق دبي يتراجع 1.02% إلى 2103.25 نقطة



تأرجح مؤشر سوق دبي المالي خلال جلسة نهاية الأسبوع بين المنطقتين الخضراء والحمراء، ليغلق متراجعاً بنسبة 1.02%، بما يعادل 21.74 نقطة، ليغلق عند 2103.25 نقطة، بعدما فشل في المحافظ على ارتفاعه في منتصف الجلسة، ثم عاود الهبوط مرة أخرى دون مستوى 2100 نقطة، ليقلص تراجعه مع إغلاق السوق.

وسجل جميع المؤشرات القطاعية، إغلاقات سلبية؛ حيث تراجع قطاع العقار 0.49%، مع تراجع جميع أسهم القطاع، باستثناء، «الاتحاد العقارية» الذي قفز 12.5% ليغلق عند 0.351 درهم، بتداولات بلغت 89.7 مليون درهم، والتي شكلت نحو 30% من سيولة السوق؛ حيث استمر السهم باستقطاب سيولة قوية على مدى الجلسات السابقة، كما ارتفع «ديار» 1.4% إلى 0.289 درهم.

وتراجع «إعمار العقارية» 1.03% إلى 2.88 درهم، بتداول 52.7 مليون درهم، و«إعمار مولز» 2.19% إلى 1.34 درهم، و«إعمار للتطوير» 2.22% إلى 2.2 درهم.

وانخفض قطاع البنوك 0.87%، مع تباين في إغلاقات الأسهم القيادية في القطاع،؛ حيث ارتفع «دبي الإسلامي» 0.25% إلى 3.89 درهم، بتداول 23.1 مليون، بينما تراجع «دبي التجاري» 4.9% إلى 3.48 درهم، بتداول 17.2 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 1.63% إلى 9 دراهم، و«جي إف إتش» 1.23% إلى 0.56 درهم.

وهبط قطاع الاستثمار 3.4%، مع تراجع سهم «دبي للاستثمار» 4.54% إلى 1.26 درهم، بتداول 358 ألف درهم، بعد تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح، كما تراجع «شعاع» 3.17% إلى 0.579 درهم، بينما ارتفع «سوق دبي» 0.49% إلى 0.81 درهم.

وتراجع مؤشر النقل 1.67%، مع تراجع «العربية للطيران» 1.68% إلى 1.17 درهم، و«الخليج للملاحة» 4.79% إلى 0.417 درهم، و«ارامكس» 1.45% إلى 3.39 درهم.



سوق أبوظبي يتراجع 0.84% ليغلق عند 4294.87 نقطة

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بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.84%، فاقداً 37 نقطة، ليغلق عند 4294.87 نقطة، مع زيادة الضغوط على السوق بسبب تراجع قطاعات البنوك والعقار والطاقة.

وتراجع مؤشر البنوك 1.68%، وسط ضغوط من سهم «أبوظبي الأول» الذي انخفض 2.39% إلى 11.42 درهم، بتداول 41 مليون درهم، بينما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.60% إلى 5 دراهم، بتداول 12.8 مليون درهم، و«بنك الشارقة» 2.5% إلى 0.615 درهم، و«رأس الخيمة الوطني» 1.18% إلى 3.43 درهم.

تراجع قطاع العقار 0.65%، بعدما انخفض سهم «الدار» 0.57% إلى 1.73 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 1.69% إلى 0.349 درهم.

تراجع التأمين 0.56%، مع تراجع «ميثاق للتأمين التكافلي» و«الاتحاد للتأمين» بنسبة 4.97%.

تراجع الطاقة 0.42%، مع تراجع «دانة غاز» 1.52% إلى 0.65 درهم، على الرغم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.68% إلى 2.97 درهم.

وارتفع مؤشر الاستثمار 0.66 %، مع ارتفاع سهمين في قطاع؛ حيث صعد «إشراق» 2.08% إلى 0.245 درهم، فيما سجل سهم «العالمية القابضة» مستوى قياسياً عند 30 درهماً، بارتفاع 0.67%، وسط تداولات بقيمة 8.8 مليون درهم.

كذلك، ارتفع الاتصالات 0.49%، مع صعود سهم «اتصالات» بنفس النسبة، ليغلق عند مستوى 16.36 درهم، وسط تداولات بنحو 32 مليون درهم.

توجهات المستثمرين

أظهرت بيانات التداول، تبايناً واضحاً في توجهات المستثمرين الأجانب، بعدما سجلوا محصلة بيع في سوق أبوظبي بنحو 23.7 مليون درهم، ومحصلة شراء في سوق دبي بنحو 6.8 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي المشتريات في السوقين نحو 83.75 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات نحو 100.7 مليون درهم.

وسجل المستثمرون المواطنون، محصلة شراء بنحو 27.2 مليون درهم، وذلك نتيجة لمشتريات في السوقين بنحو 271.44 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 244.2 مليون درهم.

وسجلت المؤسسات محصلة شرائية في السوقين بنحو 20.8 مليون درهم، نتيجة لمشتريات من الأسهم بنحو 158.8 مليون درهم، ومبيعات بنحو 138 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 267.1 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 287.9 مليون درهم.