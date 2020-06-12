جورجيفا: 100 مليون إنسان إلى الفقر المدقع بسبب أزمة «كوفيد-19»

أكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن التأثيرات الموجعة لجائحة «كوفيد-19» من شأنها أن تهوي بأكثر من 100 مليون إنسان حول العالم إلى الفقر المدقع، ما يهدد بمحو 3 سنوات استغرقتها جهود العالم لمكافحة الفقر، وخفض أعداد الفقراء. ودعت حكومات العالم لاستخدام كافة صلاحياتها وقدراتها؛ لضمان تحقيق التعافي الشمولي من تبعات الجائحة؛ بحيث يشمل كافة أطياف المجتمع.

وقالت في بيان حديث، إن تبعات جائحة «كوفيد-19» كانت أكثر إيلاماً للفئات الضعيفة في المجتمع الدولي، ما يمكن أن يرفع وبحدة الفجوة في المداخيل بين الغني والفقير. كما يمكن أن تهدد بتقويض ما تم تحقيقه من مكتسبات على مستوى أهداف التنمية من تعليم وتراجع في مستويات الفقر. وقالت: إن الدراسات الحديثة تشير إلى إمكانية سقوط 100 مليون شخص في العالم في هاوية الفقر المدقع، ما يمحو جميع ما جناه العالم من مكاسب مكافحة الفقر على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكدت أن على صنّاع القرار السياسي القيام بكل ما في استطاعتهم؛ لتعزيز التعافي الشمولي من تبعات الجائحة، التعافي الذي يصب في مصلحة كافة أطياف المجتمع.

وقالت: إن الصندوق عمل مؤخراً مع البنك الدولي على دراسات تهدف إلى زيادة الفرص المتاحة أمام الأفراد في المجتمع بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم. وقالت: إن الفرص المتكافئة تعني نمواً أكثر استدامة ومكاسب تضيف إلى دخل الفقراء. غير أنها لفتت إلى أن هذه المهمة لن تكون بالسهلة.

وأشارت إلى أن الأسر منخفضة الدخل هي الأكثر تضرراً من الجائحة، فهي الأكثر تعرضاً للمخاطر الصحية من الفيروس، كما أنها تتحمل العبء الأكبر الناتج عن ارتفاع مستويات البطالة، وهي الأقل قدرة على الاستفادة من التعليم عن بُعد؛ حيث أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 500 مليون طفل حول العالم خسروا فرصهم في التعليم؛ بسبب الجائحة، ونسبة كبيرة منهم ربما لن يعودوا لمقاعد الدراسة مجدداً وبخاصة الفتيات.

وتحدثت عن جهود العالم في مواجهة الجائحة مشيرة إلى أن حكومات العالم وظفت إلى اليوم نحو 10 تريليونات دولار كمحفزات مالية، لكنها قالت: إن هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الدعم بالنظر لحدة الجائحة وفداحة تبعاتها.

وأكدت أهمية اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تترك الأزمة ندوباً يصعب محوها على الاقتصاد العالمي، سواء ندوب خسائر الوظائف وارتفاع اللامساواة بين فئات المجتمع.

وحددت على هذا المستوى ثلاث أولويات؛ لتعزيز تكافؤ الفرص منها استخدام المحفزات المالية بحكمة؛ بحيث يتم استخدام قسط رئيسي منها خلال مرحلة التعافي؛ لتعزيز النمو والتوظيف. أما الأولوية الثانية فتتمثل في تمكين الجيل القادم من خلال تعزيز فرصه في التعليم، لافتة إلى أن الجائحة تهدد برفع مستوي «فقر التعلم» المرتفع بالفعل وخاصة في الاقتصادات الناشئة والدول منخفضة الدخل. ولفتت إلى الارتباط الوثيق بين التعليم والدخل فعدم الحصول على فرصة للتعلم يعني أن هناك ارتفاعاً إضافياً في المستقبل في مستويات الفقر، وتراجع الفرص في الحصول على وظيفة.

وقالت: إن الأولوية الثالثة تتمثل في الاستفادة من القوى التي توفرها التكنولوجيا المالية، لافتة إلى أن الجائحة خلقت تحولاً هائلاً من المعاملات العادية إلى الرقمية؛ لكنها لفتت إلى أن الفائدة لم تعم على الجميع، مع فجوة رقمية هائلة جسدتها الأزمة.

وأضافت: إن الحكومات بإمكانها أن تعمل على تعزيز فرص الأسر محدودة الدخل والأعمال الصغيرة للمنتجات المالية التي يمكن أن تساعدهم في مواجهة الأزمة. وقالت: إن «الثورة الشمولية» اليوم تحظى بزخم لافت مع تقديم الحكومات الدعم المالي النقدي الطارئ بأعداد قياسية. ولفتت إلى أهمية دور شركات التكنولوجيا المالية الفينتك في توفير الدعم المالي للأفراد في الدول النامية التي تصل نسبة الوظائف غير الرسمية فيها إلى أعلى من 70%.

وقالت: إن اعتماد الحكومات لخدمات التكنولوجيا المالية يمكن أن يقلص عدد الأشخاص الذين لا يملكون حسابات مصرفية بنحو 100 مليون شخص حول العالم.