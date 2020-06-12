«الأونكتاد»: تراجع تجارة السلع عالمياً أسوأ من المتوقع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

رفع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقديراته للتراجع في حجم التجارة العالمية للسلع من 3% سابقاً إلى 5%. ويتوقع تراجع التجارة في الربع الثاني بمعدل 27%.

وقال في تحديث لتوقعات حركة التجارة: إنه يتوقع أن تبقى حركة التجارة الدولية في النصف الثاني من العام الجاري عند مستويات أقل مما شهدناه خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن أغلب البيانات الحديثة تشير إلى تراجع أكبر في حركة التجارة في إبريل/ نيسان ومايو/أيار. وقال: إن الصين شهدت تعافياً محدوداً في الصادرات في إبريل؛ لكن التعافي كان قصير الأمد مع تراجع الصادرات والواردات على حد سواء بأكثر من 8% في مايو.

وعلى مستوى القطاعات تراجع حجم التجارة في المركبات عالمياً بنحو 8% في الربع الأول، وبنسبة 49% في شهر إبريل.

وتراجعت تجارة المنسوجات بنحو 11% و6% على التوالي. وارتفعت تجارة منتجات الطاقة 5% في الربع الأول لتتراجع بنحو 39% في إبريل.

وارتفعت تجارة المنتجات الغذائية الزراعية 2% في الربع الأول لتتراجع بدورها بنحو 2% في إبريل.