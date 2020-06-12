شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يقرر إطلاق اسم "محسن عادل" على القاعة الكبرى بمقر الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق اسم الراحل محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة على القاعة الكبرى بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر.

وجاء في قرار المستشار محمد عبدالوهاب إنه بعد الإطلاع على قانون الاستثمار، ولائحة شئون العاملين بالهيئة واللائحة المالية الخاصة به تقرر إطلاق اسم محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة على القاعة الكبرى بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر، وذلك تقديرًا لما قدمه للهيئة من خدمات جليلة إبان فترة رئاسته لها.

ونعى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محسن عادل، الرئيس التنفيذي السابق للهيئة.

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وقال "عبد الوهاب":"رحم الله الأخ العزيز محسن عادل، شرفت بالعمل معه أثناء توليه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة..كان إنسان خلوق وخبرة اقتصادية كبيرة ومحب لعمله..وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة الهيئة العامة للاستثمار".

وأضاف "عبد الوهاب":"أدعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان".