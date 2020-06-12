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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ستاربكس" يهبط بحوالي 6% بعد توقعات سلبية بشأن المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "ستاربكس" خلال تداولات الخميس بعد بيان الشركة بأنها تتوقع تحقيق خسائر فادحة في الربع المالي الثالث المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران الجاري.
وذكرت الشركة الأمريكية أنه رغم ذلك، فإنها لا تزال تتوقع بعض التحسن في الطلب عالميا نتيجة إجراءات إعادة فتح الاقتصادات.
وكشفت الشركة عن توقعاتها بتسجيل صافي خسائر في الربع المالي الثالث بما يتراوح بين 64 و79 سنتا للسهم وخسائر معدلة تتراوح بين 55 و70 سنتا للسهم، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بشكل كبير والتي تقدر بـ16 سنتا للسهم.
اما عن المبيعات، فمن المتوقع أن تسجل انخفاض بسبب "كورونا" بما يتراوح بين ثلاثة و3.2 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما يتوقع محللون مبيعات بحوالي 4.44 مليار دولار من 6.8 مليار دولار في نفس الفترة عام 2019.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ستاربكس" بنسبة 5.8% إلى 3002.1 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الخميس عند 3393.5 دولار وأقل سعر عند 2191.2 دولار.
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