شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:09 صباحًا, 12 يونيو 2020 م المناطق _ واشنطن سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، تراجعاً اليوم بنحو خمسة بالمئة، مع تجدد المخاوف من موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 6.88 بالمئة ليغلق على 25132.25 نقطة، في حين تراجع ستاندرد آند بورز 5.87 بالمئة ليسجل 3002.97 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.19 بالمئة إلى 9500.39 نقطة.

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