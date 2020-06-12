القوى العاملة تحدد مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة،، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامجه يحدث فى مصر، أنه سيتم إرسال رسالة لكل مستحق للمنحة باليوم والوقت الذى سيتم فيه الصرف بداء من يوم 21 يونيو الى 25.

وأضاف محمد سعفان إن الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه سيتم صرفها من خلال الفيزا التى استلموها عند صرف الدفعة الأولى، وسيستفاد بها 1.6 مليون شخص بتكلفه 800 مليون جنيه.

وتابع محمد سعفان، نحاول بقدر الإمكان اختيار توقيتات صرف منحة الـ500 جنيه للبعد عن التزاحم على مكاتب البريد وكان هناك اجتماع اليوم بالقوى العاملة من خلال تقنية الفيديو حضرته هيئة البريد ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات والبنك المركزى وسيتم صرف الدفعة الثانية من يوم 21 إلى 25 وسيتم إرسال رسائل للمستفيدين بموعد الصرف.

وأضاف: ما صرف في الدفعة الأولى 300 مليون جنيه وفى هذه الدفعة نفس المبالغ من خلال نفس الآلية، صرفنا في المرة الأولى والمرة الثانية لم نبدا في صرفها من أبن أتى المواطن بأننا نقول له أنه غير مستحق، وسنصرف لنفس العدد وهو 1.6 مليون مستفيد.