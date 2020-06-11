شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع طفيف بفعل ضغط الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس على نحو طفيف حيث تعرض المعدن لضغوط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وعاد المستثمرون للطلب على الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة بالتزامن مع خسائر فادحة في أسواق الأسهم العالمية لا سيما "وول ستريت".



يأتي ذلك مع تقييم تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الذي تحدث عن عدم يقين إزاء مستقبل الاقتصاد الأمريكي في ظل أزمة "كورونا" وتداعياتها، حتى على الرغم من صدور بيانات الوظائف القوية عن شهر مايو/أيار.

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وهاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الاحتياطي الاتحادي مجددا متهما إيها بارتكاب أخطاء في أغلب الأحيان.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار اليوم (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% أو بتسعة سنتات إلى 17.889 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر في جلسة اليوم عند 18.39 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.60 دولار.