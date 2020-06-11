شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بضغط من الدولار والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي على مختلف العملات.



وتتابع الأسواق عن كثب تطورات الأحداث على صعيد أزمة "كورونا" ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي.



وكشفت بيانات صادرة عن البنك الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش في العام الجاري بنسبة 5.2%.

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وفي سياق آخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إن حكومات دول العالم أنفقت نحو عشرة تريليونات دولار على برامج الدعم والتحفيز الاقتصادي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



ويأتي ذلك مع استمرار عدم إحراز أي تقدم ملموس في ملف "بريكست" ووإعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد تنفيذ الخروج في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1.2594، وسجل أعلى سعر عند 1.2755 في حين سجل أقل سعر عند 1.2586.