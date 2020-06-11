شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة نهاية الأسبوع..والأسواق الإماراتية تخسر 5.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ خسرت أسواق المال الإماراتية نحو 5.5 مليار درهم، كما تراجع تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.25% خاسراً 18.29 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، للجلسة الثانية على التوالي، كما تراجعت بورصة البحرين بضغوط هبوط قطاع البنوك.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 0.25% خاسراً 18.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7309.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.85% رابحاً 527.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8221.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 259.7 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال.

وهبط 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.97%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.21%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 4.31%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.68%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.74%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%.

وقفز 72 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 7.22%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.45%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 3.52%، فيما تراجع 108 سهماً على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 3.85%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 3.20%، ثم سهم "العربي" بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 198.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.02% خاسراً 21.74 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 552.3 مليون سهم محققة ما قيمته 297 مليون درهم من خلال تنفيذ 4814 صفقة لعدد 32 سهماً، وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الاستثمار 3.39%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.83%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.87%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وقفزت 6 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 12.50%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 1.40%، فيما تراجع 24 سهماً، على رأسها سهم بنك دبي التجاري بنسبة 4.91%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.79%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 264.2 مليون ورقة بقيمة 89.7 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.17% خاسراً 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1280.38 نقطة، بعد صعوده 3 جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 222.7 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.31% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.33%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.58% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.71%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.35% خاسراً 69.75 ليغلق عند مستوى 5091.04 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89% خاسراً 106.34 نقطة ليغلق عند مستوى 5521.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.09% رابحاً 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4242.11 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.35%، خاسراً 14.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4142.57 نقطة.

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وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 189.4 مليون سهم بقيمة 48 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.37%، تلاه قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.58%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.63%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.45%.

وجاء سهم الشركة الكويتية السورية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 45.30%، يليه سهم شركة إنجازات للتنمية العقارية بنسبة 10%، ثم سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم شركة المصالح العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.07% ثم سهم بنك الخليج بنسبة 7.02%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.60%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.84% خاسراً 36.38 نقطة ليغلق عند مستوى 4294.877 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 485.01 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 34.9 مليون سهم، بقيمة 128.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1428 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع البنوك بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.65%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والانصالات بنسبة 0.66%، 0.49%، على التوالي.

وارتفع 11 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.54%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.5%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 2.31%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 4.97%، ثم سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 4.97%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 41.1 مليون درهم.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسراً 11.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3513.670 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال عبر تنفيذ 394 صفقة لعدد 41 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 10 أسهم على رأسها "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 2%، ثم سهم "كلية مجان" بنسبة 1.99%، ثم سهم "الباطنة للطاقة" بنسبة 1.89%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 8.09%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 5.02%، ثم سهم "الخليج الدولية للكيماويات" بنسبة 3.85%.