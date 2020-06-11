شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: 62 شركة فى قائمة الأسهم المسموح بتداول ثلاث علامات عشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البورصة المصرية، عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 62 شركة، أبرزها بلتون المالية القابضة، جي بي أوتو، جولدن بيراميدز بلازا، دايس للملابس الجاهزة، الحديد والصلب المصرية، العربية لحليج الأقطان، المصرية للمنتجعات السياحية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، برايم القابضة للاستثمارات الماية، مجموعة عامر القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت على تعديل وحدة المزايدة لتكون واحد على الألف من الجنيه المصرى، أو من العملة الأجنبية المقيدة بها الورقة المالية، وذلك بالنسبة للأوراق المالية التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه مصرى أو من أى عملة أخرى"، على أن توضع فى قائمة خاصة وتتم مراجعة القائمة أسبوعيًا بحد أقصى فى ضوء التغيرات السعرية اليومية، بما فى ذلك ما ينتج عن قرارات الجهة المصدرة ويؤثر على سعر السوق لإدراج واستبعاد الأوراق المالية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، فى تصريحات سابقة، إن تطوير نظام المزايدة يعزز من تداولات وسيولة السوق ويجنب تلك الأسهم التى تقل قيمتها السوقية عن مستوى "2 جنيه أو من أى عملة أخرى" الإيقاف بسبب الحدود السعرية.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 306.8 مليون ورقة مالية بقيمة 804.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.81%، والعرب على 2.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.96%.

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ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.9 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4141 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 671 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وأضاف فريد، أن تطوير نظام المزايدة جاء ليتماشى مع أفضل المعايير والممارسات العالمية ليتيح مرونة أكبر فى التداول من حث إتاحة مدى سعرى أكبر للأوراق المالية منخفضة السعر، حيث انتهت الدراسة المقارنة التى أعدتها البورصة فى هذا الشأن إلى قيام العديد من البورصات الناشئة والمتقدمة بتحديد الحد الأدنى لوحدة المزايدة وفقًا للمستوى السعرى للورقة المالية، ومنها بورصات فرنسا والنمسا وماليزيا وسنغافورة وهونج كونج، وهذا من شأن تعزيز السيولة والتداول تحفيز الاكتتابات العامة والخاصة عبر سوق رأس المال.