شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تهبط 1% بعد إدانة موظف بالقنصلية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الليرة مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد أن قضت محكمة تركية بالسجن لنحو تسع سنوات على موظف بالقنصلية الأمريكية بعد إدانته بمساعدة منظمة إرهابية، في حكم وصفته الولايات المتحدة بأنه يبعث على خيبة أمل بالغة.

وفي الساعة 1551 بتوقيت جرينتش، كانت الليرة منخفضة 1.1 % عند 6.8450 أمام الدولار بعد أن لامست مستوى أضعف من ذلك عند 6.8545. فقدت العملة التركية نحو 13 % من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها تفشي فيروس كورونا.