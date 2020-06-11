الاقتصاد

الذهب يحقق أعلى مستوى إغلاق في أكثر من أسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس وسط هبوط واسع النطاق في أسواق الأسهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذك على الرغم من ارتفاع الدولار.


وأقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة كالمعدن النفيس والعملة الأمريكية بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بزيادة ووتيرة عدم اليقين الاقتصادي.

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وكان البنك المركزي الأمريكي قد توقع عدم رفع الفائدة حتى عام 2022 كما توقع انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5% في 2020، كما توقع ارتفاع معدل البطالة هذا العام إلى 9.3%.


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار اليوم (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.


وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.1% إلى 1739.8 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الأول من يونيو/حزيران، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر عند 1754.9 دولار وأقل سعر عند 1727.5 دولار.

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