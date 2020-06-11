شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعزز مكاسبه كملاذ آمن أمام أغلب العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس وعزز مكاسبه مع الطلب عليه كملاذ آمن في ظل الهبوط الحاد بأسواق الأسهم عقب إثارة عدم يقين من تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاتحادي قد قرر أمس تثبيت الفائدة عند 0.25% دون تغيير وتوقع عدم رفعها من المستوى الحالي حتى عام 2022.

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وذكر البنك المركزي أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% في العام الجاري، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 9.3% في 2020 أيضا لكنه أشار إلى انخفاضه إلى 6.5% عام 2021 ثم إلى 5.5% عام 2022.



ومن جانبه، علق ارئيس البنك المركزي "باول" على السياسة النقدية في أزمة "كورونا" بالقول إن هناك عدم يقين شديد إزاء الاقتصاد الأمريكي حتى بعد بيانات االوظائف القوية عن مايو/أيار الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار اليوم (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.6 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.