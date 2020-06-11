شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره مع هبوط الخام الأمريكي بأكثر من 9% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خللال تعاملات اليوم الخميس في ظ عودة القلق من تخمة المعروض العالمي في السوق عقب صدور بيانات خالفت التوقعات بزيادة المخزونات الأمريكية.



يأتي ذلك بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 5.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بأكثر من ثلاثة ملايين برميل.



وارتفع مؤشر الدولار اليوم (أمام أغلب العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق تتابع عن كثب أنشطة الإنتاج النفطي في أمريكا مع عودة منتجي الخام الصخري في البلاد للضخ بفعل التعافي الأخير للأسعار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.3% إلى 35.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.09 دولار وأقل سعر عند 35.4 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 8.2% إلى 38.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.01 دولار وأقل سعر عند 37.9 دولار.