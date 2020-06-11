شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 11-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بملامسة هدفنا المنتظر عند 36.10 ويضغط سلباً عليه في محاولة لكسره، ليدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية دون هذا المستوى سيدفع السعر إلى مناطق 32.40 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 37.85 والثبات فوقه.

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