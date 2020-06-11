شكرا لقرائتكم خبر عن "مبكو" توقع اتفاقية لشراء نشا الذرة الطبيعي للاستخدام الصناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن توقيع اتفاقية إطارية لشراء مادة نشا الذرة الطبيعي للاستخدام الصناعي من شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية عن طريق أومر الشراء.

وقالت مبكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن لا تقل قيمة التعاملات السنوية عن 1% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية السنوية المراجعة للعام 2019.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ الاتفاقية الإطارية عن طريق أوامر الشراء بهدف شراء مادة نشا الذرة الطبيعي للاستخدام الصناعي والتي تستخدمها الشركة في صناعة الورق وستتم التعاملات ضمن سياق الأعمال الاعتيادية للشركة دون منح أي مزايا تفضيلية للطرف الثاني.

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وبحسب البيان، تصل مدة العقد إلى خمس سنوات ميلادية قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية، علماً بأن الأثر المالي الايجابي لهذه الاتفاقية سينعكس على نتائج الشركة خلال سنوات تنفيذ الاتفاقية ووفقا لحجم التعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية بدأت إنتاجها مؤخراً وستكون من ضمن الموردين المحليين المستهدفين لتوريد مادة النشا لشركة مبكو وتهدف شركة مبكو من خلال التعامل معها الى تأمين بعض احتياجاتها من مادة النشا لتقليل نسبة الاعتماد على الكميات المستوردة من الخارج وضمان استمرارية الإمدادات ورفع نسبة المحتوى المحلي.

يُذكر أن مبكو حققت صافي خسائر بلغ 54.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 16.3 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 31% بالاضافة الي ارتفاع المصروفات العمومية والادراية بنسبة 9% تقابلها جزئياً انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 25%.