شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح "دار الأركان" 51% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، المُعلنة اليوم الخميس، عن انخفاض الأرباح بنسبة 51.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 12.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 113.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 117.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض مبيعات العقارات، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التشغيل وأعباء التمويل.
وتراجعت المبيعات إلى 593 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 823.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 304.6 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 508.8 مليون ريال في العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 40%.
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