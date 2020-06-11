شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بأكثر من 1% مع عودة عدم اليقين العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس في ظل عدم اليقين السائد في الأسواق العالمية بشأن تأثير أزمة "كورونا".



ولا يزال السباق محموا بين مختلف الجهات والمراكز البحثية والطبية وشركات الادوية وحتى الجامعات للتوصل إلى علاج لفيروس "كورونا" وأيضاً لتطوير لقاح من أجل الوقاية منه.



وعلى أثر عدم النجاح حتى الآن في تطوير علاج فعال ولقاح ضد فيروس كورونا، يسود عدم يقين بشأن التعافي من تداعيات ازمة "كورونا" على الاقتصاد العالمي.

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وكان البنك الدولي قد كشف عن توقعاته بانكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.2% في العام الجاري.



كما أكد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بالأمس على وجود عدم يقين شديد بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي خاصة في ظل جائحة "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 00.7367، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7464 وأقل سعر عند 0.7364.