شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يهبط بأكثر من 800 نقطة في بداية التعاملات عقب تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" تعقيبا على قرار البنك المركزي.



كان الاحتيطي الاتحادي قد أعلن أمس الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير وتوقع عدم رفعها من هذا المستوى حتى عام 2022، كما توقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% هذا العام وارتفاع معدل البطالة إلى 9.3%.

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وعقب رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على السياسة النقدية بالقول إن هناك ضبابية شديدة حيال الاقتصاد الأمريكي على الرغم من تقرير الوظائف الشهري القوي.



وللأسبوع العاشر على التوالي، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، وسجل الأسبوع الماضي 1.54 مليون طلب، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% خلال مايو/أيار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.1% (ما يعادل 810 نقاط) إلى 26183 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 165 نقطة) إلى 9855 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 2.4% (ما يعدل 77 نقطة) إلى 3112 نقطة.