هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟.. الإفتاء تجيب

كتب: ضياء السقا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، جواز القرض التمويلي الذي يحصل عليه الشخص من البنك بفائدة معينة من أجل إقامة مشروع.

ورد الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في فيديو بثته الدار عبر صفحتها على الفيس بوك، على سؤال: هل يجوز الاقتراض لعمل مشروع؟، قائلا إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة، مشيرًا إلى أنها في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.

وأكد أمين لجنة الفتوى أن هذا الرأي رجَّحَه بعض العلماء، لافتًا إلى عدم تسمية هذا النوع بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرّ نفعًا فهو ربا".