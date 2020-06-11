شكرا لقرائتكم خبر عن 35.46 دولار سعر برميل النفط الكويتي بعد ارتفاعه 13 سنتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة البترول الكويتية،ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي 13 سنت للبرميل ليبلغ 35.46 دولار للبرميل في تداولات أمس الأربعاء، مقابل 35.33 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول الثلاثاء .

وتراجعت أسعار النفط اليوم، بنحو 4% حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 % أو ما يعادل 1.42 دولارا إلى 40.31 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4% أو ما يعادل 1.61 دولار إلى 38 دولارا للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4 %.

واليوم أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل، عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/ 2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، وذلك فى إطار توجه الدولة الكويتية نحو دعم مواطنيها للعمل في كافة القطاعات، ومواصلة سياسة الإحلال أو "التكويت"، ضمن خطة التنمية السنوية 2019 – 2020 والخطة اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ المتوسطة اﻷﺟﻞ واﻟﺘﻲ تستهدف تحقيق رؤية الكويت 2035.

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وقال الفاضل إن أزمة (كورونا) عالمية اصابت العالم اجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ او الغزو أو غيرها، موضحاً أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة اغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطي تعافى وارتفعت أسعار النفط.

ورأى الفاضل أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.