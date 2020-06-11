شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة ناعيا محسن عادل: لم نر منه سوى النزاهة والإخلاص والتفانى فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد فريد رئيس البورصة المصرية نيابة عن مجلس إدارة البورصة، وجميع العاملين في المؤسسة، بحزن عميق الدكتور محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار ونائب رئيس البورصة السابق، الذي وافته المنية، متقدما بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وأعرب رئيس البورصة عن تقديره الكامل لما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات التفاني خلال المناصب التي تقلدها، كنائب لرئيس البورصة المصرية ثم كرئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، فضلا عن مناصب عدة تقلدها الراحل، مؤكدا أن الراحل بذل جهودا كثيرة بإخلاص لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري.

وذكر رئيس البورصة "تزاملت مع الراحل محسن عادل في البورصة المصرية، وتشاركنا حينها في اتخاذ عدة قرارات ابتغينا من وراءها العمل قدرالمستطاع رفع كفاءة وتنمية سوق المال المصري"، وتابع "لم نر من الراحل سوى النزاهة والجد والهمة والإخلاص والتفاني في العمل".