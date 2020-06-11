شكرا لقرائتكم خبر عن الدين الحكومي الأمريكي يبلغ مستويات قياسية بعد وصوله لـ 26 تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدين الحكومي الأمريكي بلغ مستويات قياسية جديدة، إذ وصل إلى 26 تريليون دولار، ووفقا لبيانات الوزارة فإن الدين العام نما خلال رئاسة دونالد ترامب بمقدار 6 تريليونات دولار، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وعزت وزارة الخزانية الأمريكية نمو هذا المؤشر لكلفة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن العجز فى أول 8 شهور في العام المالى 2020 وصل إلى رقم قياسي يبلغ 1.9 تريليون دولار أمريكي، متجاوزا بذلك أكبر عجز سنوي تم تسجيله في 2009 بمقدار 1.4 تريليون دولار.

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وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن العجز في شهر مايو الماضي بلغ 399 مليار دولار، وهو ثاني أكبر عجز شهري تم تسجيله بعد شهر أبريل الذي حطم كل الأرقام القياسية بعجز قيمته 738 مليار دولار.

وأوضحت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الزيادة الهائلة في حجم الاقتراض خلال الشهور الأخيرة كان سببه جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي دفعت الكونجرس للتصديق على دعم وإغاثة وتمويل طارئ للبلاد بقيمة 3.6 تريليون دولار، كما مرر مجلس النواب مشروع قانون جديدا بدعم قيمته 3 تريليون دولار، لكن من المتوقع أن يقلل مجلس الشيوخ من قيمته ليصبح تريليون دولار فقط في يوليو.