شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة ناعيا محسن عادل: لم نر منه سوى النزاهة والتفاني في العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية نيابة عن مجلس إدارة البورصة، وجميع العاملين في المؤسسة، بعميق الحزن الأستاذ محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار، نائب رئيس البورصة السابق، الذي وافته المنية، متقدما بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس البورصة عن تقديره الكامل لما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات التفاني خلال المناصب التي تقلدها ،كنائبا لرئيس البورصة المصرية ثم رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، فضلا عن مناصب عدة تقلدها الراحل المرحوم باذن الله تعالي ، مؤكدا أن الراحل بذل جهود كثيرة باخلاص لتطوير وتنمية سوق الاوراق المالية المصري.

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وذكر رئيس البورصة " تزاملت مع الراحل المرحوم باذن الله تعالى الاستاذ محسن عادل في البورصة المصرية ، وتشاركنا حينها في اتخاذ عدة قرارات ابتغينا من وراءها العمل قدر المستطاع رفع كفاءة وتنمية سوق المال المصري.

وتابع رئيس البورصة "لم نر من الراحل المرحوم باذن الله تعالى سوى النزاهة والجد والهمة والإخلاص والتفاني في العمل".

رحم الله الراحل المرحوم باذن الله تعالى الاستاذ محسن عادل وتغمده بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى، ونسأل المولى عز وجل أن يشفع فيه عمله الطيب واجتهاده وسعيه الدؤوب ويصبر أهله على الفراق.