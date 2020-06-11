بلاتس: مؤتمر آسيا والمحيط الهادى للنفط سيكون افتراضيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس اليوم الخميس، إن أكبر تجمع لمسؤولي قطاع الطاقة في آسيا، وهو مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للنفط، سيُعقد هذا العام افتراضيا عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت بلاتس في بيان أن المؤتمر سيعقد في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر.

Advertisements

وكان هذا المؤتمر في العادة فرصة للاختلاط وعقد اجتماعات مباشرة مع ممثلين لشركات نفط كبرى ومؤسسات تجارية.

لكن هذا العام ستكون كل مساحات العرض وخطابات المؤتمر وفرص بناء شبكات من خلاله متاحة عبر الإنترنت فحسب.