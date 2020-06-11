شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتس: مؤتمر آسيا والمحيط الهادى للنفط سيكون افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس اليوم الخميس، إن أكبر تجمع لمسؤولي قطاع الطاقة في آسيا، وهو مؤتمر آسيا والمحيط الهادي للنفط، سيُعقد هذا العام افتراضيا عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأضافت بلاتس في بيان أن المؤتمر سيعقد في الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر.
وكان هذا المؤتمر في العادة فرصة للاختلاط وعقد اجتماعات مباشرة مع ممثلين لشركات نفط كبرى ومؤسسات تجارية.
لكن هذا العام ستكون كل مساحات العرض وخطابات المؤتمر وفرص بناء شبكات من خلاله متاحة عبر الإنترنت فحسب.
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