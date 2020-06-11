الاقتصاد

تراجع أغلب بورصات الخليج بفعل هبوط النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض، اليوم الخميس، وسط تراجع لأسعار النفط خالفت الاتجاه مدعومة بمكاسب فى أسهم البنوك.

 

ومحت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب حققتها أمس الأربعاء وهبطت 2.53 دولار بما يعادل 6.1 بالمئة مسجلة 39.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1246 بتوقيت جرينتش، تحت ضغط من تزايد غير مسبوق لمخزونات الخام الأمريكية وتوقعات المركزى الأمريكى بأن ينكمش أكبر اقتصاد فى العالم 6.5 بالمئة هذا العام.

 

ونزل المؤشر الرئيسى فى 0.3 بالمئة وهبط سهم البنك الأهلى التجارى 1.5 بالمئة وكذلك تراجعت أسهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 2.2 بالمئة، لكن عملاق النفط أرامكو، التى رفعت أسعار البنزين لشهر يونيو ، شهد ارتفاعا طفيفا لسهمه وبنسبة 0.2 بالمئة.

 

وفى دبي، هبط مؤشر البورصة واحدا بالمئة بفعل تراجع نسبته 1.6 بالمئة فى سهم بنك الإمارات دبى الوطنى و4.6 بالمئة فى دبى للاستثمار مع بدء تداول أسهمها دون الحق فى توزيعات الأرباح.

 

وتراجع مؤشر بورصة أبوظبى 0.8 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبى الأول 2.4 بالمئة.

 

وقال مصرف الإمارات المركزى يوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 3.6 بالمئة هذا العام بعد تباطؤ النشاط الاقتصادى بسبب جائحة فيروس .

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ومن المقرر أن تبدأ قطر فى تخفيف القيود المفروضة لاحتواء انتشار بموجب خطة من أربع مراحل اعتبارا من 15 يونيو حزيران.

 

 

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

 

السعودية.. تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 7310 نقاط.

 

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.8 بالمئة مسجلا 4295 نقطة.

 

دبي.. نزل المؤشر واحدا بالمئة إلى 2103 نقاط.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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