العراق يرفع سعر البيع الرسمى للخام لآسيا فى يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الخميس إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يوليو تموز لآسيا إلى 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة من خصم 4.55 دولار للبرميل في يونيو.

وقالت سومو في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل لآسيا بخصم 0.60 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة.

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وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يوليو لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية عند 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت بارتفاع 0.55 دولار عن الشهر السابق، في حين زاد سعر خام كركوك للولايات المتحدة إلى 1.60 دولار للبرميل فوق أرجوس.

وبالنسبة لأوروبا، ارتفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في يوليو تموز 2.10 دولار للبرميل فوق سعر برنت المؤرخ من خصم 2.30 دولار للبرميل، بينما زاد سعر البيع الرسمي لخام كركوك لشهر يوليو إلى زائد 2.65 دولار.