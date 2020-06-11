شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تهبط عند الفتح بفعل القلق من موجة فيروسية ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع حاد اليوم الخميس ونزل ناسداك بعد صعود لأربع جلسات بفعل المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وتوقعات اقتصادية قاتمة من مجلس الاحتياطي الاتحادي. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 707.48 نقطة بما يعادل 2.62 بالمئة إلى 26282.51 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 229.11 نقطة أو 2.29 بالمئة ليسجل 9791.24 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 88.15 نقطة أو 2.76 بالمئة إلى 3101.99 نقطة.

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