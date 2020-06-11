شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المال الكويتية تلوح بإجراءات قانونية بعد خسائر حادة للبورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لوحت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الخميس باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية فى مواجهة أى طرف" لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت.

جاء ذلك فى بيان للهيئة قالت فيه إنها ألغت كافة تداولات البورصة التي تمت في جلسة أمس الأربعاء وقررت "تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن". وهبطت مؤشرات البورصة أمس بقوة بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 "لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية".

وأغلق مؤشر البورصة العام أمس على انخفاض 77.7 نقطة الى 5083.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.51 في المئة. وقالت هيئة أسواق المال اليوم في بيانها إن هذا الإعلان أثر سلبا على مسار الجلسة وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى.

Advertisements

وقال البيان إن هذا الإعلان صدر من جهة "غير ذات اختصاص" وهو اتحاد مصارف الكويت وتضمن معلومات "غير دقيقة" ولم يراعي توقيت صدوره ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت العام اليوم على انخفاض بنحو 70 نقطة أو ما يعادل 1.35 في المئة ليصل إلى 5091 نقطة.