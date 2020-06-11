شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض من أعلى مستوى منذ يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس عقب تسجيل أعلى مستوى في حوالي خمسة أشهر أمس الأربعاء، وذلك وسط عوودة للطلب على الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وصعدت العملة الأمريكية كملاذ آمن عقب تقرير الاحتياطي الاتحادي الصادر أمس والذي توقع من خلاله انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 6.5% في العام الجاري.

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كما صرح رئيس البنك المركزي "جيروم باول" بأن هناك عدم يقين شديد حيال الاقتصاد الأمريكي مقللا من أهمية تقرير الوظائف القوي الصادر عن مايو/أيار.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 95.9 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 2.62 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.68 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2.60 دولار.